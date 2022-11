Novembro Azul: UBS’s têm cronograma especial para a saúde dos homens

Da Redação

A campanha “Novembro Azul” é dedicada à conscientização e prevenção do câncer de próstata.

A Prefeitura de Arapongas, realiza um cronograma específico de atendimentos voltados à saúde da população masculina. A campanha “Novembro Azul” é dedicada à conscientização e prevenção do câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma).

Conforme o Ministério da Saúde, em todo o país, as ações reforçam a importância dos cuidados, prevenção do câncer de próstata e doenças em geral e incentivando os homens a buscarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde espalhadas pelo Brasil, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Arapongas, as UBS’s contam com um cronograma especial e, que busca incentivar os homens aos cuidados com a saúde. Veja:

- UBS São Vicente / DIA: 19/11/2022 (período da manhã); palestra e consulta médica

- UBS Águias / DIA: 10/11/2022, das 17h às 21h; consultas agendadas e 09/11/2022 palestra na empresa Albatroz

- UBS Centauro/ DIAS: 04, 11, 18 e 25/11/2022 (período da tarde) - agenda protegida para atendimento aos homens. Consultas agendadas.

- UBS Sampaio/ DIA: 05/11/2022, das 08h30 às 11h30; consultas agendadas

- UBS Tropical / DIA: 12/11/2022, das 09 às 16h consulta médica.

- UBS Ulisses/ DIA: 08/11/2022, das 17h às 20h30; consulta médica e avaliação odontológica

- UBS Campinho/ DIA: 18/11/2022, das 08h às 12h. Orientação quanto aos sinais e sintomas do câncer de próstata; Incentivo a prevenção e qualidade de vida. Coleta de testes rápidos na Granja Cortez.

- UBS Del Condor/ DIA: 21/11/2022, das 18h às 21h (Ações preventivas)

- UBS Padre Chico/DIA: 18/11/2022, das 17h30 às 21h30 (Ações preventivas)

- UBS San Raphael/ DIA: 18/12/2022, das 17h às 20h.

VOCÊ SABIA?

A iniciativa internacional “Novembro Azul” teve origem na Austrália no ano de 2003 e foi comemorado no Brasil pela primeira vez em 2008. O Novembro Azul tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra o câncer de próstata. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O que é a próstata?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

Sintomas:

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são:

• dor óssea;• dores ao urinar;• vontade de urinar com frequência;• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:

• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;• obesidade.

Prevenção e tratamento:

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.

A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução da doença intervindo se houver progressão da mesma.

Fontes: Agência Brasil/Sociedade Brasileira de Urologia/Ministério da Saúde

