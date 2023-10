Novas câmeras flagram motoristas que 'furam' sinal em Arapongas

Arapongas, no Norte do Paraná, passou a contar com um novo mecanismo de segurança para o trânsito, implantado por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran). Trata-se de câmeras de monitoramento OCR, com sistema para detectar infrações, como por exemplo, o avanço do sinal vermelho ou paradas sobre a faixa de contenção e faixa de pedestres. Além disso, detecta também carros com registros de furto ou roubo – gerando um alerta nas centrais de Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal.

O objetivo é trazer mais segurança aos motoristas e pedestres. Ao todo, 17 equipamentos automáticos passaram a funcionar desde a última semana, em pontos de alto fluxo de veículos – entre vias da área central e demais bairros. Cada um dos sensores conta com três câmeras (uma para registro de avanço de sinal que detecta pelo sensor quando o veículo ultrapassa a faixa, outra para monitoramento de veículos em situação de roubo ou furto e uma terceira com monitoramento 24h em todos os cruzamentos).

Conforme o secretário da pasta, Paulo Argati, a medida busca evitar acidentes no trânsito e diminuir os abusos por parte de condutores. “Em poucos dias de implantação do novo sistema já foram registradas inúmeras infrações. Nota-se que alguns motoristas não respeitam a sinalização, avançando sobre a faixa de pedestres ainda com o sinal fechado. Os avanços indevidos para a faixa de pedestres e também sobre a faixa de retenção – sinalização complementar ao semáforo, já configuram infrações. Por isso, todo atenção e respeito às leis de trânsito são essências”, enfatiza.

AÇÃO

Ainda conforme a Sestran, um intenso trabalho de orientação deve ser feito por meio da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), com a entrega de panfletos diretamente aos motoristas, ações pelas redes sociais e outras atividades. “Estamos ampliando a fiscalização no trânsito, mas também levando orientações aos condutores. São regras básicas e que devem ser respeitadas, zelando por um trânsito seguro, diminuindo atropelamentos, mortes e acidentes no trânsito”, diz Argati.

VOCÊ SABIA?

Conforme estabelecido pelo art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, avançar a linha de retenção com o sinal no vermelho já passa a ser considerado avanço de sinal. Infração: Gravíssima/ Pontuação: 7 pontos/ Multa: R$ 293, 47.