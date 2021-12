Da Redação

Nova fase de doação de sangue em Arapongas reúne 40 doadores

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira (14), em parceria com o Hemonúcleo de Apucarana, a 2ª doação de sangue descentralizada em Arapongas.

Novamente foram disponibilizadas 50 vagas e 40 doadores estavam aptos e puderam realizar a doação.

“Estamos muito felizes com esta parceria e daremos continuidade em 2022. O objetivo é que cada vez mais tenhamos adesão de novos doadores para que possamos ter um suprimento adequado de sangue na nossa região. Uma grande parcela da população que antes tinha dificuldades de se deslocar até Apucarana para realizar a doação, hoje tem o aceso facilitado e pode se tornar um novo doador”, disse o secretário Paludetto Jr.

NOVA AÇÃO - A próxima doação será realizada no dia 22 de fevereiro de 2022 e serão disponibilizadas 60 vagas.

AGENDAMENTO – Os agendamentos já podem ser feitos. Eles seguirão de segunda a sexta, das 13h às 17h pelos telefones 3902-1182 e 3902-1238 ou também poderá ser feito presencialmente na Secretaria de Saúde nestes mesmos dias e horários.

O local da doação permanece no prédio do Laboratório Municipal, ao lado da UPA do Jardim Caravelle, Rua Atingau, s/n