Nova diretoria do Sima de Arapongas toma posse nesta sexta

Um momento de desafios, mas com muita união na busca de um ambiente cada vez mais colaborativo para bons negócios. É com esse espírito que toma posse, nesta sexta-feira (01), a nova diretoria do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima). O evento será às 20h, no Buffet Porto da Serra. O empresário Irineu Munhoz, que presidiu a entidade de 2015 a 2021, passa o cargo para José Lopes Aquino. “Nosso segmento viveu toda a situação ligada à pandemia, acompanhamos a retomada gradativa do crescimento, mas ainda lidamos com problemas que são comuns a muitas empresas, como a falta de matéria-prima. É o momento de trazermos o associado para mais perto e definirmos juntos uma pauta de trabalho, bem como as estratégias para alcançarmos soluções práticas e rápidas”, afirma o novo presidente.

Aquino é natural de São Carlos do Ivaí, mas chegou em Arapongas com apenas um ano. Casado, três filhos e três netas, ele é presidente da Colibri Móveis, empresa que está há 30 anos no mercado. O município de Arapongas conta com aproximadamente 270 indústrias moveleiras, gerando cerca de 10 mil empregos diretos e movimentando cerca de R$ 500 milhões por ano. Da arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, 64% vem das indústrias moveleiras.

José Lopes Aquino frisa que, para fazer com que cada setor tenha um porta-voz ativo, o Sima vai contar com duas Câmaras Setoriais: Móveis e Colchões, que tem Marcos Aurélio Tudino (Combinare) à frente, e Móveis e Paineis/Madeira, sob responsabilidade de Diego Munhoz (Caemmun). “Além disso, para nos auxiliar com uma representatividade ainda mais direta, teremos seis Câmaras Temáticas. Cada titular ficará responsável por trazer as demandas do seu segmento até o Sima, ficando para nós a tarefa de buscar junto a quem de direito os caminhos para a solução”, acrescenta o presidente.

A Câmara das Mulheres Empreendedoras terá à frente Sônia Cristina Grassano Barros de Carvalho (Movelin), a de Empreendedorismo Solidário, Elison Cattâneo Estrada (ME Gonçalves), a de Inovação e Tecnologia, Eduardo Paludetto (Móveis Albatroz), a de Relações Internacionais, Rajanad Albano da Costa (Atman), a de Sustentabilidade, João Ângelo Tudino (Combinare) e a do Jovem Empreendedor, Guilherme Arruda (Inusittá).

Aquino terá como vice-presidente/secretário Irineu Antônio Borrasca (Nicioli), como tesoureiro Devanil Marostica (DJ Móveis), tesoureiro adjunto Giancarlo Bega Pizza (Madetec), diretor social Jean Felipe Caobianco (Vila Rica) e como diretor social suplente, Bruno Sanches do Prado (Mempra). No Conselho Fiscal, os três membros efetivos são Fabrício Crepaldi Moura (Molufan), Marcio André Olivé Martinez (Demobile) e Antônio Carlos Constantino (Perfan Móveis). Atuarão como suplentes José Carlos Arruda (Inusittá), Diógenes Marcelo Carandina (Gralha Azul) e Israel Guerra Lopes (Konfort Móveis).

Os delegados representantes junto à Fiep são José Lopes Aquino e Irineu Borrasca (Nicioli), tendo como suplentes Irineu Munhoz (Caemmun) e Elison Cattaneo Estrada. No Conselho de Ética, atuarão Irineu Munhoz, Élio Sérgio Pavanato (Línea Brasil) e José Carlos Morales Moura (Molufan).

Irineu Munhoz, ex-presidente, segue como conselheiro na nova diretoria

