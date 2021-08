Da Redação

Notificados serão atendidos em horário especial em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), está ampliando o horário de atendimento aos proprietários de imóveis que foram notificados após a coleta de dados em campo pelo Sistema de Georreferenciamento.

Desde segunda-feira (02), as pessoas que receberam a notificação e não concordaram com os dados lançados ou tiveram qualquer dúvida em relação ao procedimento passaram a ser atendidas por uma equipe no Ginásio de Esportes Municipal.

Embora na notificação o horário de atendimento seja das 9 às 11 e das 13 às 16 horas, a partir desta quarta-feira (04) o atendimento passou a acontecer também no horário do almoço. Além disso, a pedido do prefeito Sérgio Onofre, também passa a funcionar um plantão aos sábados, das 9 ao meio-dia.

“O objetivo é facilitar as coisas para o contribuinte, principalmente para aquelas pessoas que trabalham no comércio e na indústria. A partir de agora, elas têm de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia, para procurar a equipe da Prefeitura no Ginásio de Esportes e tirar todas as dúvidas em relação aos resultados do geoprocessamento”, afirma o prefeito.

Orlando Bieleski, diretor de Tributação da Prefeitura, destaca que o Sistema de Georreferenciamento permitiu ao município a realização do cadastramento e recadastramento mobiliário e imobiliário. E que, ao contratar o serviço de Georreferenciamento, a Prefeitura acatou resolução do Tribunal de Contas, uma vez que a sua base de dados está defasada há 24 anos.

Os contribuintes que receberam o comunicado e que estiverem de acordo com os dados lançados não precisam procurar o Ginásio de Esportes. Para os demais, o atendimento segue até o dia 31.Além da Sefin, o programa também envolveu a Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur).