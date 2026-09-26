Nota Paraná: ganhador de Arapongas e de mais 13 cidades correm o risco de perder prêmio

Sorteado do município está entre as 21 pessoas no estado que ainda não sacaram o valor

Um morador de Arapongas está entre os 21 ganhadores de prêmios de R$ 1 mil do programa Nota Paraná que podem perder os valores caso não efetuem o resgate até o dia 9 de outubro. De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefa), os prêmios e créditos gerados por meio das notas fiscais têm validade de 12 meses a partir da data de liberação no sistema. Se o consumidor não solicitar a transferência do dinheiro para uma conta bancária dentro desse período, o montante retorna de forma automática para os cofres públicos do Estado. Para confirmar se é o ganhador, o araponguense deve acessar o próprio perfil no site oficial ou no aplicativo do programa.

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Além do contemplado em Arapongas, a lista de sorteados que estão com os prêmios prestes a expirar engloba moradores de outras 13 cidades paranaenses. A capital, Curitiba, concentra a maior parte dos esquecidos, com oito ganhadores. O restante da relação conta com uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Assaí, Cambé, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Jaguariaíva, Londrina, Maripá, Palotina, Paranaguá, Pinhais, Prudentópolis e Reserva.

A perda de prazos é um problema financeiro recorrente no programa estadual. Segundo a Sefa, a estimativa aponta que, apenas no ano de 2025, os participantes do Nota Paraná deixaram de resgatar mais de R$ 149,7 milhões. Esse valor inclui tanto os prêmios de sorteios mensais que expiraram quanto os créditos de imposto devolvidos aos cidadãos nas compras com o CPF na nota. A pasta atribui essa situação à falta de hábito dos contribuintes em consultar a plataforma regularmente e à existência de cadastros incompletos ou desatualizados, o que inviabiliza o contato da equipe do programa para notificar os vencedores antes do vencimento.