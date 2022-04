Nortox Intel Agro reúne consultores do PR, MS e Paraguai

Da Redação

O município de Arapongas voltou a ser sede do Nortox Intel Agro, evento técnico promovido pela Nortox. Nos últimos dois anos, por conta da pandemia, o evento deixou de ser promovido, mas neste mês de março voltou com força total, com a Nortox mais uma vez abrindo as portas de sua sede e apresentando para os clientes suas principais tecnologias. “Trata-se de um evento focado 100% nas soluções tecnológicas da Nortox, com oito estações técnicas, gerando aproximadamente duas horas e meia de conteúdo e conhecimento voltado para os desafios do campo”, afirma o Gerente Nacional de Marketing da Nortox, Guilherme Acquarole.

Segundo ele, mais de 300 pessoas ligadas ao agro participaram do evento, que reúne a força de distribuição e produtores do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai. Pelo Nortox Intel Agro, os participantes também tiveram a oportunidade de fazer um tour pela fábrica, conhecendo o passo a passo de como são feitos os produtos da Nortox, que há quase 68 anos são sinônimo de qualidade e segurança no campo. “Temos recebido um retorno muito positivo dos participantes neste modelo de evento, pois ele permite ao produtor conhecer ainda mais a empresa, nossas tecnologias, processos, controle de qualidade e as múltiplas soluções que ela dispõe para tornar a agricultura ainda mais competitiva e segura”, acrescenta Acquarole.

Maior fabricante brasileira de defensivos agrícolas, a Nortox é a única fabricante no segmento agro que hoje atua em três plataformas de negócios: defensivos, nutrição vegetal e sementes híbridas de milho e sorgo.