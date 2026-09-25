No dia do aniversário, mulher se envolve em acidente na BR-369 em Arapongas

Colisão traseira deixou dois feridos na noite desta sexta-feira na altura do Trópico de Capricórnio

Um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Palio Fire e um Fiat Uno deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (25) na BR-369, nas proximidades do monumento do Trópico de Capricórnio, na entrada de Arapongas. Entre as vítimas está a condutora de um dos veículos, uma mulher de 41 anos que comemora seu aniversário justamente nesta sexta.

-LEIA MAIS: Mulher fica ferida após colisão na BR-369 em Arapongas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A colisão traseira ocorreu na pista que segue no sentido de Apucarana para Arapongas. De acordo com informações colhidas no local, um caminhão teria diminuído bruscamente a velocidade na rodovia. Um jovem de 22 anos, que conduzia um Fiat Uno branco logo atrás, conseguiu frear a tempo, mas acabou sendo atingido na traseira por um Fiat Palio Fire, dirigido pela aniversariante.





Equipe da Motiva atendeu as vítimas - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline Equipe da Motiva atendeu as vítimas - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do impacto, os dois motoristas não sofreram ferimentos graves. A mulher de 41 anos reclamava de dores de cabeça, enquanto o rapaz estava consciente e orientado durante o atendimento. Eles foram socorridos pela equipe da Motiva Paraná e encaminhados para avaliação hospitalar.





Jovem de 22 anos dirigia Fiat Uno - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline Jovem de 22 anos dirigia Fiat Uno - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A faixa da direita da rodovia precisou ser bloqueada para o atendimento do acidente.