Nilson Violato é o novo secretário de Indústria e Comércio

Na manhã desta segunda-feira,11, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, apresentou o novo secretário municipal de Indústria e Comércio, Nilson Carlos Stefani Violato. Com a presença de toda a equipe da pasta, o prefeito deu boas-vindas ao novo secretário, que substitui Valdecir Tudino – licenciado para disputar as eleições 2020. “Damos boas-vindas ao Violato, especialmente neste momento de pandemia, em que tanto a indústria quanto o comércio precisam se reinventar a cada dia. Temos aqui uma boa equipe que, com união e um trabalho de qualidade, certamente dará um novo ânimo à Secretaria”, disse Onofre.Violato conta com um currículo extenso, que inclui 15 anos de atuação em gestão no Senai-Arapongas. É formado em Pedagogia e também professor de teatro. De 2000 a 2006, atuou como coordenador do curso de Pedagogia na Unopar – Campus Arapongas, período em que coordenou também a Unopar Virtual. “Ao longo de 20 anos, venho fortalecendo minha carreira profissional em Arapongas. E com o convite do prefeito para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, me sinto na posição de retribuir com muito trabalho tudo que o município já me proporcionou. Quero conhecer melhor a equipe para darmos início aos trabalhos”, afirma. Segundo o novo secretário, dois desafios norteiam o setor em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19): a construção de articulação com os empresários em todos os segmentos e estruturação de formas para se reinventar durante e pós-pandemia.

Participaram também do ato, a secretária de Governo, Lúcia Golon e secretário de Administração, Valdecir Scarcelli.