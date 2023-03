Neuropediatra de Arapongas, Clay Brites, será sepultado nesta segunda

Da Redação

Nacionalmente conhecido, Clay Brites era especialista em autismo e referência na área de pediatria e neurologia

O médico de Arapongas, Clay Brites, 49 anos, que morreu neste sábado (11) após passar mal durante uma trilha de bicicleta, será velado e sepultado nesta segunda-feira (13), em Londrina. De acordo com informações da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF), o velório começa às 8 horas, desta segunda (13), na capela 1, do Parque das Oliveiras.

O sepultamento, ainda conforme a ACESF, está marcado para às 13 horas, no Cemitério São Paulo, em Londrina. Neste sábado (11), o neuropediatra foi socorrido e encaminhado às pressas para o Hospital Evangélico de Londrina, onde deu entrada com quadro de parada cardíaca, mas não resistiu.

Conhecido nacionalmente, o pediatra e neurologista infantil, área onde era considerado uma referência, Clay Brites, residia nos últimos anos em Londrina. Na cidade, está localizada a sede do Instituto NeuroSaber, do qual era um dos fundadores. O médico também era especialista em autismo.

Familiares, amigos e pacientes lamentam a morte do médico:

"Hoje, o primeiro neuropediatra do Gabriel faleceu depois de um mal súbito, aos 49 anos. Foi ele que falou que Gabriel era autista, aos 3 anos. Nenhum outro médico arriscou dizer isso, esperavam até o sexto ano na época. Eu brincava que o diagnóstico relâmpago era fruto do TDAH do dr Clay".

"A Neurologia perde hoje um grande médico Dr. CLAY BRITES. Um desbravador no diagnóstico do Autismo. Um ser humano ímpar. Nossos sentimentos a toda família Brites. A causa Autista sentirá a sua falta mas deixou legado para muitos"

