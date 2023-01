Netos ajudam salvar idoso que estava infartado no Paraná

Da Redação

A equipe do Samu constatou que o avô das crianças havia sofrido um infarto

Duas crianças moradoras do Bairro Vila Sampaio, de Arapongas, no norte do Paraná, foram cruciais ao ajudarem o avô que havia sofria um infarto na noite desta sexta-feira (13), por volta das 20h30.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a equipe estava fazendo patrulhamento pela região da residência da família, quando foram abordados pelos netos do idoso, de 78 anos, que estavam desesperados. As crianças relataram aos policiais que o avô estava inconsciente e caído no chão da cozinha da casa.

Após o contato, a equipe foi até a residência e também acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Rapidamente, os socorristas foram até o local, reanimaram o idoso e o encaminharam para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar). A equipe do Samu constatou durante o atendimento que o avô das crianças havia sofrido um infarto.

