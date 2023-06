Neto saca R$ 1,2 mil da conta da avó sem permissão e é expulso de casa

Siga o TNOnline no Google News

Uma idosa expulsou o próprio neto de casa e pediu uma medida protetiva contra ele, após o jovem, de 28 anos, sacar aproximadamente R$ 1,2 mil da sua conta bancária sem permissão. De acordo com relato da vítima, essa não seria a primeira vez.

O caso foi registrado em uma residência localizada no Conjunto Araucária, em Arapongas, no Norte do Paraná. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 16h18 desta segunda-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa relatou que o neto possui os dados e senhas da conta bancária, mas não teria permitido a retirada do dinheiro. A vítima acionou as autoridades para que o neto saísse de sua casa. A avó possui outras denúncias contra ele.

Os policiais esperaram que o jovem saísse da casa e orientaram a vítima sobre a medida protetiva contra seu neto.

