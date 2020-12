Neste sábado, acontece o bota-fora do lixo eletrônico e doação de brinquedos - TNOnline

Continua após publicidade

Através da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar), Guarda Municipal, SEMAPA, A.M Materiais Elétricos, empresa Koregon Pipes, M.H.S Materiais Elétricos e Cooperativa Zona Sul acontece neste sábado, 12, das 8h30 às 17h00, no pátio do ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin (Rua Marabu, nº 810) uma nova edição do bota-fora do lixo eletrônico, com recolhimento de materiais como: eletrodomésticos, lâmpadas, pneus, tonners, pilhas, baterias, celulares, ou lixos inservíveis, como: sofá, armários, rack, pias, estantes e etc.

No mesmo evento, será realizado também o recolhimento de doações de brinquedos novos ou seminovos (em bom estado de uso) que serão destinados para as crianças dos bairros, em celebração ao Natal. Os materiais recolhidos durante o bota-fora serão destinados à Cooperativa Zona Sul.