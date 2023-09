Neste domingo (1º) acontecerá a eleição do Conselho Tutelar; veja

São 21 candidatos considerados habilitados ao pleito de Eleição do Conselho Tutelar do Município de Arapongas

Acontece neste domingo, 1º de Outubro, a Eleição do Conselho Tutelar do Município de Arapongas (2024-2028). Desta forma, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, fez um chamado especial para que a população participe. “É importante a participação de cada um. Através do voto será possível eleger os conselheiros que darão continuidade aos serviços em prol dos direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade. É um ato democrático, por isso, pedimos a colaboração de todos. Votem no 1º de Outubro para eleger o Conselho Tutelar 2023”, falou.

Eleição:

A Eleição do Conselho Tutelar 2023 será realizada no dia 1º de outubro, Colégio Estadual Marquês de Caravelas. Horário: 08h00 às 17h00.

Para votar é necessário que o eleitor tenha em suas mãos um documento original com foto e o título de eleitor.

Candidatos:

Conforme o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ano, 21 candidatos foram considerados habilitados ao pleito de Eleição do Conselho Tutelar do Município de Arapongas (2024-2028).

