Nesta sexta (09), Arapongas confirma 5 casos de dengue; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As informações são referentes aos dias 28 de agosto a 03 de setembro

Nesta sexta-feira (09), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Controle de Endemias, apresentou o boletim da Dengue referente aos dias 28 de agosto a 03 de setembro. O período já faz parte do novo período epidemiológico, que vai de agosto de 2022 a julho de 2023.

continua após publicidade .

Os dados do informativo mostram que o município conta com 129 notificações, cinco casos confirmados, dois em investigação e 122 casos negativados. Conforme a Prefeitura Municipal, na semana passada foram contabilizados 52 notificações, uma confirmação e 51 casos negativos.

LEIA MAIS: Profissionais da enfermagem realizam protesto em Arapongas; assista

continua após publicidade .

Conforme dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, o Paraná apresenta 5.206 notificações, 529 casos confirmados e um óbito – dentro do novo período epidemiológico.





Cuidados

Práticas importantes devem ser levadas em consideração para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue, zika e Chikungunya. Com cuidados diários, a população pode contribuir com o combate.

continua após publicidade .

Veja o que fazer:

Destruir os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve. Evite sua procriação.

Mantenha as lixeiras tampadas e protegidas da chuva. Feche bem o saco plástico.

Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água e sabão no mínimo duas vezes por semana.

Lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso.

Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda.

Atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado.

Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas.

Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico. Em banheiros com pouco uso, dê descarga pelo menos uma vez por semana.

Guarde-os em local coberto, com a boca para baixo.

Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso.

As garrafas devem ser embaladas e descartadas na lixeira. Se guardadas, devem estar em local coberto ou de boca para baixo.

Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.

Mantenha a piscina sempre limpa, mesmo sem uso. Use cloro para tratar a água e filtre periodicamente.

Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os pneus em local coberto ou faça furos para não acumular água.

Coloque num saco plástico, feche bem e jogue no lixo: tampinha de garrafa, casca de ovos, copos descartáveis e outros.

Permita sempre o acesso do agente de controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News