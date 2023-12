'Natal Solidário' promove arrecadação de brinquedos para doações

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), Guarda Municipal de Arapongas (GMA), Polícia Militar e Polícia Civil lançou a campanha “Natal Solidário”, com o objetivo de arrecadar brinquedos novos ou seminovos (em bom estado de uso) a serem destinados para as crianças em situação de vulnerabilidade social.

A ação teve início no último dia 1º e seguirá até o dia 20 de dezembro. “Queremos proporcionar um Natal mais alegre e uma maior interação das crianças com as Forças de segurança de nossa cidade”, enfatizou o secretário da pasta, Paulo Argati. Além disso, a população também pode contribuir com doações.

Ainda conforme a Sestran, os pontos de coleta estão localizados em vários locais da cidade, facilitando o acesso para aqueles que desejam contribuir. As doações podem ser feitas durante o horário comercial. “Todos estão convidados para participar desta iniciativa conosco, através da doação de brinquedos novos ou usados em bom estado. Os pontos de coleta estão localizados em vários pontos de nossa cidade. É simples e fácil, mas muito significativo”, incluiu Argati. A ação conta também com a participação da Associação da Guarda Municipal de Arapongas e alunos da Escola de Formação da GMA.

Confira os pontos de coleta:

Sino de ouro Joalheria e Ótica - Av. Arapongas, 166

Arável Motors - Rua Andorinhas, 88

Planeta Saúde – Rua Beija-flor, 567

Supermercado Sem limites - Rua Azulão da Serra,105

Supermercado Centauro- Rua Surucuá, 163

Farmashop - Av. Arapongas, 281

Loja do 1 real - Av. Arapongas, 1240

Guarda Municipal – Rua Eurilemos, 530 Antigo Fórum

Prefeitura – Garças, 750

RAV Móveis Rústicos- Av Maracanã, 809

Vila 8 - Rua Sovi, 146

OAB - R. Tico Tico, 1015

Polícia Militar COPOM - Rua Perdiz do mar, 85

Academia Atom 1- Rua Tangará, 803

Academia Atom2 - Rua Águias, 1698

PW Taekwondo Teeam - Rua Tiriba, 75 - Baronesa

Rodoviária - Rua Gralha Azul, 301

UPA - R. Tico Tico Rei, S/N

Igreja Trindade - R. Tuím, 33

Policia Civil - R. Marabu, 552

Anderson Capas - R. Gralha Azul, 146

