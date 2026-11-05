'Não fiz para machucar', diz mãe suspeita de matar os filhos em Arapongas; veja







A mulher presa na tarde de quarta-feira (4) sob suspeita de matar os próprios filhos confessou aos policiais que asfixiou as crianças com as mãos antes de transportar os corpos até a região de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. Ela foi capturada e, na traseira de uma viatura policial após ser localizada em um pesque-pague, afirmou que agiu em meio a um surto decorrente de disputas judiciais e denúncias contra o pai das vítimas.



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-LEIA MAIS: Mãe presa confessa que assassinou os dois filhos em Arapongas

As vítimas — um menino de cinco anos e uma menina de cerca de um ano — foram encontradas mortas dentro de um automóvel no início da manhã, nas imediações da ponte entre Itambaracá e Bandeirantes. De acordo com as investigações, ela morava em Arapongas desde março, período em que ingressou com uma ação de divórcio. No início de maio, ela também solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido, procedimento cuja expedição ainda carece de confirmação oficial.

Segundo a mulher, a decisão de matar as crianças aconteceu durante um "surto" por medo de que o pai pudesse ter acesso aos filhos. Ela disse que pediu medida protetiva contra ele por conta de supostas situações de violência sexual. A mulher fez um boletim de ocorrências na delegacia, segundo apurou o TNOnline.

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A mãe confirmou aos policiais que tirou a vida dos filhos utilizando as mãos. "Eu matei elas lá em Arapongas. Porque daí eu sabia que ia estar perto da minha família e daí eles iam enterrar elas. A minha intenção não era machucar. Eu não fiz para machucar elas. Eu não aguentava mais. Eu não queria deixar meus filhos para trás para sofrer, entendeu?".

Mulher foi presa em Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná - Foto: Reprodução Mulher foi presa em Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná - Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Denner Roque, a suspeita foi autuada em flagrante delito e a Polícia Civil já representou por sua prisão preventiva. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necropsiais que atestarão a causa das mortes, enquanto o inquérito policial reúne mensagens de áudio e outras provas materiais para subsidiar a denúncia do Ministério Público.