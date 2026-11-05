'Não fiz para machucar', diz mãe suspeita de matar os filhos em Arapongas; veja
Detida na zona rural de Itambaracá, ela confirmou que asfixiou as crianças em casa
A mulher presa na tarde de quarta-feira (4) sob suspeita de matar os próprios filhos confessou aos policiais que asfixiou as crianças com as mãos antes de transportar os corpos até a região de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. Ela foi capturada e, na traseira de uma viatura policial após ser localizada em um pesque-pague, afirmou que agiu em meio a um surto decorrente de disputas judiciais e denúncias contra o pai das vítimas.
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As vítimas — um menino de cinco anos e uma menina de cerca de um ano — foram encontradas mortas dentro de um automóvel no início da manhã, nas imediações da ponte entre Itambaracá e Bandeirantes. De acordo com as investigações, ela morava em Arapongas desde março, período em que ingressou com uma ação de divórcio. No início de maio, ela também solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido, procedimento cuja expedição ainda carece de confirmação oficial.
Segundo a mulher, a decisão de matar as crianças aconteceu durante um "surto" por medo de que o pai pudesse ter acesso aos filhos. Ela disse que pediu medida protetiva contra ele por conta de supostas situações de violência sexual. A mulher fez um boletim de ocorrências na delegacia, segundo apurou o TNOnline.
A mãe confirmou aos policiais que tirou a vida dos filhos utilizando as mãos. "Eu matei elas lá em Arapongas. Porque daí eu sabia que ia estar perto da minha família e daí eles iam enterrar elas. A minha intenção não era machucar. Eu não fiz para machucar elas. Eu não aguentava mais. Eu não queria deixar meus filhos para trás para sofrer, entendeu?".
De acordo com o delegado Denner Roque, a suspeita foi autuada em flagrante delito e a Polícia Civil já representou por sua prisão preventiva. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necropsiais que atestarão a causa das mortes, enquanto o inquérito policial reúne mensagens de áudio e outras provas materiais para subsidiar a denúncia do Ministério Público.