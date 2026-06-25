Mutirão retira 600 quilos de cabos de internet e telefonia irregulares em Arapongas

Mutirões de regularização de cabos de internet e telefonia em três municípios do Norte do Paraná resultaram na retirada de 1,3 tonelada de fiação instalada em desacordo com normas técnicas e de segurança. As ações ocorreram em Arapongas, Cambé e Primeiro de Maio, realizadas pelas prestadoras de telecom e fiscalizadas pela Copel. Em Arapongas, foram retirados 600 quilos de materiais irregulares.

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Os trabalhos visam adequar o compartilhamento com os cabos de telecomunicações às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que disciplinam o tema.

Em Cambé, o mutirão aconteceu na segunda-feira (22), na Avenida Antônio Raminelli, no Jardim Ana Rosa. Ao todo, 18 postes passaram por adequação, com a retirada de cerca de 450 quilos de cabos irregulares. Quatro empresas participaram da ação. Devido às condições climáticas, parte do trecho não pôde ser concluída e terá nova etapa, já programada para julho.

Em Arapongas, na terça-feira (23), quatro operadoras atuaram na Avenida Maracanã, e regularizaram 28 postes. A atividade resultou na remoção de mais de 600 quilos de cabos em desacordo com as normas. Um novo mutirão deve ser agendado para finalizar o atendimento na via.

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Segundo o gerente da Base de Campo da Copel em Arapongas, Fábio Beques, novas operações já estão no planejamento da companhia. "A realização de um mutirão na Avenida Flamingos está em fase de organização e deve dar sequência às ações voltadas à regularização do compartilhamento de postes”, explicou.

Em Primeiro de Maio, o mutirão ocorreu na região central, com atuação na Rua Dezoito. Foram retirados aproximadamente 250 quilos de cabos em desacordo com as normas.

RESPONSABILIDADE - A Copel reforça que a responsabilidade pela instalação e manutenção dos cabos de telecomunicações é das operadoras, conforme estabelecem resoluções conjuntas da Anatel e Aneel.

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Casos de fiação de telefonia e internet que ofereçam risco à população podem ser informados pelo telefone 0800 51 00 116.