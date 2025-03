Mutirão para doação de sangue reúne 60 voluntários no Cisam

O ato contou ainda com a presença do prefeito de Arapongas

Na tarde da última terça-feira (25), o Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) realizou um novo mutirão, reunindo 60 voluntários aptos para a doação de sangue. O ato contou ainda com a presença do prefeito de Arapongas, Rafael Cita, também acompanhado do secretário municipal da Saúde, Carlos Eduardo Arruda e da diretora da Saúde, Sandra Onofre.

Como ação fixa do município, as doações são agendadas sempre para a última terça-feira de cada mês. “Uma ação importante e que acontece periodicamente. Temos tido uma boa adesão de doadores de sangue e queremos aumentar ainda mais essa iniciativa, trazendo cada vez mais voluntários para um ato que pode salvar muitas vidas”, disse o prefeito Cita.

Ainda na oportunidade, Rafael Cita falou do projeto para a reforma do Cisam, que além de ser um espaço especializado para o cuidado com a saúde das mulheres, também se tornou ponto fixo dos mutirões de doação de sangue no município. “A reforma de todo o complexo do Cisam está bem encaminhada. Nossa proposta é deixar o ambiente mais adequado para receber as nossas mãezinhas e a população araponguense com muito carinho e cuidado”, acrescentou.

