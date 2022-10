Museu de Arapongas é desativado enquanto aguarda novo local

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Museu funcionava no antigo Paço Municipal

O Museu de Arte e História de Arapongas (Mahra), no norte do Paraná, foi desativado por tempo indeterminado enquanto aguarda uma nova sede. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (13) pela gerência da instituição. Enquanto o novo local não é definido, o acervo do museu permanece guardado no prédio do antigo Sesi.

continua após publicidade .

Embora tenha sido oficialmente desativado no fim de setembro, o Mahra já não recebe visitação da população desde maio deste ano. Gerente da instituição, a historiadora Camila Ribeiro conta que o antigo Paço Municipal, local onde funcionava o museu, foi desocupado para abrigar a Secretaria Municipal de Educação.

LEIA MAIS: Educação de Arapongas realiza palestra sobre dislexia; saiba mais

continua após publicidade .

“Nesse ano o museu quase não ficou aberto. Começamos a embalar o acevo em fevereiro e no final de junho começamos a levar para o antigo Sesi”, comenta.

De acordo com ela, não há data para reativar o museu uma vez que a Secretaria Municipal da Cultura não deu prazo e nem confirmou o local que vai abrigar a instituição. A princípio, segundo a gerente, o local escolhido seria um prédio histórico ao lado da estação ferroviária, no entanto, nada foi oficialmente definido.

A desativação do Mahra, anunciada em 28 de setembro por meio de uma publicação na página oficial da instituição no Facebook, gerou repercussão. “Desculpem-me, mas museu é o tipo de coisa que não se fecha, mesmo que esteja aguardando a administração providenciar uma nova sede, como alegam. Fechar um museu, ainda que temporariamente, é fechar os olhos não só para a História, mas também para o nosso desenvolvimento. Espero que, de fato, seja arrumado um novo espaço, embora saibamos bem que se depender da administração pública nem sempre acontece na velocidade que o assunto merece. Enfim, uma péssima notícia para a cidade que está prestes a comemorar 75 anos”, escreveu um internauta.

continua após publicidade .

ACERVO DIGITAL PERDIDO

A mudança do acervo para outro local teve duras consequências para a história do município: a perda de todo o acervo digital.

A historiadora conta que o notebook - com todos os arquivos digitalizados e a catalogação dos objetos doados ao museu – foi furtado há aproximadamente um mês. De acordo com ela, o equipamento estava guardado no escritório do Cine Mauá, para onde os quatro funcionários do Mahra foram remanejados.

continua após publicidade .

Continuei atendendo alunos com horário marcado no escritório do Cine Mauá. Na sexta-feira trabalhei normalmente e guardei o notebook. Quando retornei na segunda não estava mais lá. Esse furto ocorreu no mesmo fim de semana em que aconteceu o concurso de Miss Arapongas” - Camila Ribeiro, gerente do Mahra, - Camila Ribeiro, gerente do Mahra,

continua após publicidade .

“Perdemos todas as fotografias digitalizadas, vídeos de pioneiros, vídeos de exposições. Foram seis anos de trabalho perdidos naquela noite”, lamenta.

A historiadora planeja fazer uma campanha para tentar recuperar as informações perdidas.

Siga o TNOnline no Google News