Município de Arapongas terá Memorial do Esporte; saiba mais

O espaço será preparado na nova sede da Secretaria e vai abrigar troféus e registros, com fotos, das conquistas alcançadas

Nesta quarta-feira (06), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Esporte, informou que iniciou o projeto de implantação do Memorial do Esporte. O espaço será preparado na nova sede da Secretaria e vai abrigar troféus e registros, com fotos, das conquistas alcançadas pelos atletas do município.

Segundo o secretário de Esporte, Altair Sartori, a ideia é resgatar a história do segmento esportivo da cidade. “Infelizmente, temos pouquíssimo material dos anos anteriores a 2017. As poucas peças que tinham estavam sucateadas e guardadas em condições não adequadas à conservação ideal, o que dificulta até datar os objetos. Estamos recuperando este material, fazendo o acervo de 2017 em diante – período em que assumimos a gestão do esporte. Resgatar e recuperar este acervo é um reconhecimento a todos que representaram o nosso município, tanto nas competições regionais, nacionais e até internacionais. Além de valorizarmos o trabalho e empenho desenvolvidos pelos colaboradores da Secretaria em prol do esporte”, disse Sartori.





DESEJA CONTRIBUIR?

A Secretaria de Esporte informa que quem possuir algum item esportivo, como troféu, flâmula, medalhas ou fotos que remetem à história do esporte araponguense, e quiser, pode fazer uma doação para o acervo.

Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Esporte pelo telefone: 3902-1114 ou ir diretamente no endereço Avenida Maracanã, 3.260 – Vila Araponguinha (Antigo Sesi).

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

