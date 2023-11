Município de Arapongas é reconhecido como Capital Moveleira Nacional

A cada 100 móveis produzidos no Brasil, 10 são do município

Foi sancionada nesta quinta-feira (23), e publicada no Diário Oficial da União (DOU), em edição extra, a Lei 14.728, que concede ao Município de Arapongas o título de Capital Moveleira Nacional. A lei é oriunda do PL 432/2019, do ex-deputado federal Rubens Bueno, e recebeu parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR).

“Esse título serve não apenas como um reconhecimento à dedicação incansável dos profissionais do setor e ao empenho da comunidade que apoia constantemente a indústria, mas também como uma homenagem à história de crescimento e consolidação da cidade no cenário nacional”, disse Arns.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), José Lopes Aquino, comemorou a decisão. “É uma luta que vem de longe e que finalmente dá a vitória justa para Arapongas, por tudo o que ela representa no cenário industrial do Paraná e do Brasil. Estendemos esse reconhecimento ao talento e à dedicação de todos os empresários do nosso polo moveleiro”, afirma o presidente do SIMA.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, foi outro que parabenizou os moveleiros pelo reconhecimento. “Nossa gratidão ao ex-deputado Rubens Bueno e nossos cumprimentos a todos os nossos empresários moveleiros. Essa lei torna oficial aquilo que na prática já era conhecido por todos, ou seja, a força de Arapongas como capital moveleira do Brasil”, ressaltou o prefeito.

Arapongas conta com mais de 900 indústrias no setor moveleiro, sendo responsáveis por 10% das exportações brasileiras de móveis e representando quase 10% de participação no PIB brasileiro do segmento. Tamanha é a representatividade do município na indústria nacional que, de cada 100 móveis produzidos no Brasil, 10 são originários do Município.



