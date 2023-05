Mulheres são presas por tráfico e posse irregular de munição

Da Redação

Foi localizado cinco munições calibre 38.

Duas mulheres foram presas por tráfico e posse irregular de munição na tarde desta quinta-feira (18) em Arapongas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) em diligência abordou uma mulher e durante revista pessoal foi localizado em uma mochila maconha, posteriormente pesado totalizou 24 gramas.

Na residência onde a mulher comprou a droga foi encontrada outra mulher, e em sua casa foi localizado cinco munições calibre 38.

As mulheres foram encaminhadas para a delegacia com as drogas e munição.

