Da Redação

Mulheres são detidas furtando carne em supermercado

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada na tarde deste sábado (16) em um supermercado da cidade depois que um funcionário do local flagrou duas mulheres, uma de 22 anos e outra de 16 anos, furtando peças de carne embaladas a vácuo.

Segundo o boletim de ocorrências, o funcionário relatou aos policiais que as duas mulheres teriam furtado algumas peças de carne e colocado em suas bolsas. Ele mesmo deteve as duas até a chegada da PM. Com elas, foram localizadas 6 peças de carne embaladas a vácuo, totalizando um valor de R$ 385,79.

O funcionário do local relatou ainda que tem vídeos de outros dias, onde as mesmas mulheres são flagradas fazendo outros furtos.

Diante dos fatos, elas foram conduzidas para a delegacia da cidade.