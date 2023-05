Mulheres ficam gravemente feridas em acidente com motorista bêbado

Duas mulheres que estavam em uma motocicleta ficaram gravemente feridas depois de envolverem em um acidente na Rua Biguatinga, em Arapongas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente envolveu um automóvel cujo motorista estava embriagado. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial foi solicitada a comparecer no local de um acidente auto x moto. Ali, os policiais encontraram duas mulheres deitadas ao chão, sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um homem, que aparentava sinais de embriaguez (olhos avermelhados; cambaleando; odor etílico; sonolência), era quem conduzia o veículo Kia Picanto que bateu na motocicleta onde estavam as vítimas.

O motorista foi encaminhado a sede da PM para realizar o teste do etilômetro, porém ele se negou a fazer. Diante do fato, o veículo foi removido ao pátio, confeccionadas as notificações, e o motorista encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

As mulheres foram encaminhadas ao hospital Santa Casa com lesões graves.

