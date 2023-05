Mulheres de Coração: conheça o projeto que ajuda famílias em Arapongas

Da Redação

Mulher, amigas e mães. Moradores de Arapongas, norte do Paraná, se uniram para auxiliar os mais necessitados. Desde setembro de 2022, o grupo, com a venda de artesanato, ajuda famílias carentes.

Cleide Maria Batista Bassini, coordenadora do projeto Mulheres de Coração, disse que no princípio eram apenas sete amigas que participavam do grupo, mas que agora, já são 20 integrantes. "Sempre tive vontade de transformar a vida das pessoas e recebi um chamado de Deus para fazer algo diferente pelas pessoas, pelas famílias, então pensei, porque não usar os nossos dons e ajudar", explica.

Foi com o desejo de ajudar que Cleide teve a ideia de fabricar artesanato com materiais recicláveis. Em dezembro do ano passado foi realizada a primeira feira do grupo. "Todo o lucro da venda do artesanato é revertido em cesta básica e doamos para famílias carentes. Mas não é só a cesta o nosso trabalho, vamos até a casa da família, conhecemos a realidade, ajudar não somente com alimento, com um remédio e espiritualmente, com a palavra de Deus", detalha.

As Mulheres de Coração também contam com apoio da Paróquia Santo Antônio. Para Cleide, um dos principais objetivos do projeto é mostrar para as pessoas que passam necessidades, que elas não estão sozinhas. "Eu sou mãe, imagina olhar para outra mãe, para um filho que não tem o que comer, que não consegue comprar um remédio. Muitas mães sustentam suas casas e nós estamos aqui para conversar também, mostrar o direito que elas têm, receber algum auxílio do Governo, mostrar que não está sozinha no mundo", finaliza.

O grupo divulga as ações do projeto através da página do Instagram Mulher de Coração. Para ver, clique aqui.





