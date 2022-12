Mulheres brigam e uma é ferida a golpes de faca, em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa - As duas mulheres brigaram e uma delas golpeou a outra com uma facada na barriga

Uma mulher foi socorrida na noite desta quarta-feira (14), em Arapongas, com um ferimento a faca, na barriga. Ela foi atingida durante uma briga com outra mulher, no bairro Santa Efigênia.

continua após publicidade .

A Polícia Militar informa que o caso de lesão corporal foi registrado, quando a central recebeu informações de que duas mulheres estariam brigando num endereço do bairro. No local, a equipe fez contato com as mulheres, que relataram ter ocorrido um desentendimento.





continua após publicidade .

LEIA MAIS: Controle de endemias faz balanço e reitera ações de combate a dengue





Em dado momento, uma delas se armou com um faca e atingiu a outra com um golpe na barriga. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado em socorro da vítima, que recebeu os primeiros cuidados no local e foi levada para o hospital.

continua após publicidade .

A agressora foi encaminhada pela Polícia Militar para a 22ª Subdivisão Policial, em Arapongas, para as providências legais.

Siga o TNOnline no Google News