Mulher vai parar na UPA após ser agredida pelo marido em Arapongas

Uma mulher, de idade não informada, foi parar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, em Arapongas, no norte do Paraná, após ser agredida pelo marido. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica que atendeu a vítima e localizou o autor que negou as agressões.

Segundo relato da vítima, as agressões acontecem com frequência motivado pelo ciúme excessivo do homem. No sábado, após uma discussão, o homem teria partido para violência física, empurrando a vítima que caiu e bateu o rosto em uma mesa.

A mulher sofreu um ferimento no rosto e procurou atendimento na UPA. Após tomar conhecimento sobre o caso, a PM foi até o endereço onde o casal mora e conduziu o homem à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas. Ele negou a autoria, mas deve responder por violência doméstica.

