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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher usa garrafa para se defender de agressão do marido em Sabáudia

Caso ocorreu no Centro da cidade; homem precisou de atendimento médico e ambos foram levados à delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher usa garrafa para se defender de agressão do marido em Sabáudia
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (1º), no Centro de Sabáudia. A vítima relatou às autoridades que foi atingida por ofensas e agressões físicas praticadas pelo próprio marido.

- LEIA MAIS: Mulher aciona PM, ofende agentes e acaba detida em Arapongas

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Para se defender do ataque, a mulher atingiu o homem com uma garrafa, provocando ferimentos nele. Devido às lesões, o suspeito precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal para receber cuidados médicos.

Após o atendimento no hospital, os dois envolvidos foram levados pela equipe policial à Central de Flagrantes. O caso foi entregue às autoridades competentes para a tomada das medidas cabíveis com base na Lei Maria da Penha.

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agressões físicas ARAPONGAS Centro de Sabáudia lei maria da penha POLICIA MILITAR violência domestica
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