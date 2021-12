Da Redação

Mulher usa facão contra irmão para defender pai em Arapongas

Uma mulher, para defender o pai, usou um facão contra o irmão. A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi chamada para atender a ocorrência no centro do município, neste domingo (19).

continua após publicidade .

A mulher contou para a PM, que o irmão é morador de rua, que ele chegou na casa alterado e pediu dinheiro ao seu pai. O homem falou que não tinha, então ele entrou na residência, empurrou o senhor e disse que iria pegar o dinheiro que achasse.



Ainda de acordo com a mulher, ela pegou um facão, jogou contra seu irmão e acertou o pé do rapaz. De acordo com a irmã, o homem já agrediu diversas vezes o próprio pai.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e o rapaz foi encaminhado a UPA com um ferimentos leves.