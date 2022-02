Da Redação

Mulher usa cinta para agredir o marido e apanha em Arapongas

Na madrugada desta segunda-feira (14), a Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma briga entre casal, no Conjunto Palmares em Arapongas. A mulher agrediu o marido com uma cinta e o homem bateu no rosto dela.

Conforme a PM, quando a equipe chegou, havia uma grande confusão, a mulher contou que eles estavam em um pesqueiro, que quando chegaram em casa aconteceu uma discussão e ela usou uma cinta para agredir o marido, depois, o homem segurou a esposa e deu socos no rosto dela.

O casal foi levado para receber atendimento médico e depois para a delegacia.