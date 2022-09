Mulher tenta sequestrar menina de 10 anos, em Sabáudia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IMAGEM ILUSTRATIVA - As meninas foram abordadas na rua pela mulher desconhecida, que queria levar embora uma das crianças

Três crianças viveram momentos de pânico na manhã desta segunda-feira (19), no Conjunto Primavera, em Sabáudia, quando caminhavam na rua, perto de casa. As meninas foram abordadas por uma mulher desconhecida, que agarrou uma das crianças e tentou levá-la à força.

continua após publicidade .

A menina de 10 anos, que a mulher tentou sequestrar, conseguiu se desvencilhar da mulher, enquanto as outras duas meninas gritavam por socorro. Com a reação das crianças, a mulher teria fugido do local.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a menina de 10 anos estava com a irmã mais nova e uma prima, na rua, nas proximidades da casa. A mulher desconhecida teria se aproximado das três meninas, falando com a garota de 10 anos, a quem teria convidado para morar juntas e que ela, a menina, conheceria o neto da mulher. Conforme relato das crianças, nesse momento a mulher começou a agarrar a menina, puxando-a pelo pescoço, na tentativa de leva-la embora.

continua após publicidade .

A prima, de 7 anos apenas, se assustou com a atitude da mulher e começou a gritar, enquanto a menina de 10 anos passou a se debater e conseguiu escapar da mulher. As meninas correram até a casa da tia das crianças, há poucos metros do local da abordagem. A mãe de uma das crianças acionou a PM que não conseguiu localizar a mulher na região da ocorrência.

A Polícia Militar orientou a mãe das crianças a fazer o registro da ocorrência na Polícia Civil para que a suposta sequestradora seja identificada e localizada. Na região onde as crianças foram abordadas existem câmeras de sistemas de monitoramento que podem facilitar a identificação da mulher.

Siga o TNOnline no Google News