Mulher tenta matar marido com golpes de tesoura; Veja

Na madrugada desta segunda-feira (12), a Polícia Militar de Arapongas recebeu informações de que no Conjunto Centauro havia um casal brigando.

A equipe foi até o local e encontrou uma mulher, de 43 anos, no quintal da residência, que relatou à PM que tinha discutido com o marido. De acordo com a equipe, ela estava totalmente alterada e com falas desconexas, aparentemente sob o efeito de drogas.

Diante dos fatos, a equipe entrou na casa a fim de conversar com o homem, de 37 anos, mas localizou ele caído no chão da sala, desacordado, com ferimentos perfurantes no lado esquerdo do peito e em seu antebraço esquerdo.

No local, conforme a PM, foi localizada uma tesoura com resquícios de sangue. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar atendimento médico e encaminhou a mulher à autoridade policial para as providências cabíveis. A vítima foi encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), onde continua internada.

Assista alguns momentos gravados pela câmera de segurança da casa. Os vídeos foram enviados e autorizados pela irmã da autora: