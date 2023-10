Mulher tem mandíbula fraturada durante agressão e marido é preso

Um homem foi preso em flagrante no início da manhã deste sábado (14), em Arapongas, no norte do Paraná, suspeito de agredir a esposa. Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima teve a mandíbula fraturada pelo marido. O caso foi registrado no bairro Jardim Santa Efigênia.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor chegou à residência por volta das 03h00 sob efeito de álcool e drogas e começou a agredi-la com socos na boca.

A equipe constatou que a vítima possuía várias lesões no rosto, sendo encaminhada para o Hospital Norte do Paraná (Honpar) com suspeita de fratura na mandíbula, conforme o socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

