Mulher tem fratura exposta durante briga de casal

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada neste sábado, 07, para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Durante a briga de um casal, uma vizinha que estava na casa foi ferida e teve fratura exposta na perna.

Segundo o boletim de ocorrências, a polícia foi até a residência no Jardim do Sol e conversou com a moradora que informou que seu marido, chegou à residência por volta das 05h, eles começaram a discutir, e ele passou a ficar agressivo, vindo a danificar os móveis da residência. Em seguida, ele arremessou um frasco de shampoo no olho esquerdo dela. O homem estava na casa e disse aos policiais que não havia feito nada e que não iria sair da residência.

Do lado de fora da casa estava a vizinha do casal, que estava com a perna direita ferida. Ela relatou que estava na cozinha, junto com a solicitante, quando ele arremessou um armário sobre elas, atingindo sua perna direita. O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou fratura exposta na perna da vizinha. Já a esposa, apresentava hematomas no rosto.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital para atendimento médico, e em seguida, as partes foram encaminhadas até a delegacia para as devidas providências.