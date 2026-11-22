Uma jovem de 20 anos foi vítima de agressão dentro da própria residência na manhã de sábado (21), no Jardim San Rafael, em Arapongas. A Polícia Militar foi acionada para o local após moradores próximos ouvirem uma discussão e os gritos de socorro da mulher.

-LEIA MAIS: Polícia prende casal e apreende ecstasy com logo da Coca-Cola em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato da vítima aos policiais, um homem forçou a entrada na casa sem qualquer autorização e começou a atacá-la fisicamente. Durante a violência, ele chegou a bater a cabeça da jovem contra o vaso sanitário do banheiro.

Logo após as agressões, o suspeito fugiu em uma motocicleta. Segundo as testemunhas, ele estava sem camisa e vestia apenas uma bermuda. A equipe policial realizou buscas pela região, mas o agressor não foi localizado até o momento.

Diante da gravidade da situação, a vítima informou aos policiais que deseja solicitar uma medida protetiva de urgência. Ela recebeu orientações sobre os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e foi instruída a procurar a Delegacia da Mulher da cidade para dar andamento ao pedido. O caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes para investigação.