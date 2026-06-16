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ESTELIONATO

Mulher suspeita de golpe durante compra de carro pela internet e aciona a polícia

Após realizar um pagamento inicial para despesas de transferência, vítima desconfiou de nova exigência financeira e procurou a polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 08:32:08 Editado em 16.06.2026, 08:32:01
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Mulher suspeita de golpe durante compra de carro pela internet e aciona a polícia
Autor Foto: Reprodução PM

Uma moradora de Sabáudia procurou a polícia após suspeitar de ter sido vítima de um golpe durante a negociação para compra de um veículo pela internet.

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Conforme o boletim de ocorrência, a mulher negociava a aquisição de um Fiat Uno Mille EP, de cor azul, quando o suposto vendedor solicitou um pagamento antecipado para cobrir despesas de cartório e custos relacionados à transferência do automóvel.

Após realizar o depósito, a compradora foi informada de que deveria fazer um novo repasse, desta vez correspondente à metade do valor total do veículo. O argumento apresentado era de que a quantia seria necessária para garantir a conclusão da transferência de propriedade.

Diante da nova exigência, a mulher passou a desconfiar da negociação e decidiu não efetuar novos pagamentos. Em seguida, procurou o Módulo Policial de Sabáudia para registrar a ocorrência.

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O caso foi registrado como estelionato e deverá ser apurado pelas autoridades competentes. A vítima recebeu orientações sobre as medidas legais que podem ser adotadas.

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compra de veículo ESTELIONATO fraude GOLPE negócios online Segurança Digital
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