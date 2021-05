Mulher sofre parada cardiorrespiratória e morre em Arapongas

Continua após publicidade

Confira a nota na íntegra:

Hoje por volta das 12:00 um veículo baixo da Secretaria de Saúde do município de Jardim Alegre solicitou apoio há uma equipe do SAMU extra que está realizando trabalho de prevenção no Espaço Cultural Milene, aonde está ocorrendo a vacinação do COVID, no interior do veículo estava uma senhora de 69 anos que passava pelo município para consulta cardíaca no HONPAR, ao avaliar a vítima no interior do veículo as equipes do SAMU constataram que a mesma encontra-se em Parada Cardiorrespiratória, de imediato foi solicitado o apoio do Suporte Avançado é iniciado as manobras de ressuscitação da mesma, que não resistiu e acabou entrando em óbito.

O SAMU reforça a informação, que a paciente não estava no local para vacinação, e sim estava em trânsito pela cidade para passar por consulta no HONPAR.