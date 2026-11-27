Mulher escorregou ao intervir nas agressões mútuas na manhã de quinta-feira (26); ela negou ter sido agredida e não quis representar criminalmente

Uma mulher sofreu uma lesão na perna direita ao tentar separar uma briga entre dois de seus filhos na manhã de quinta-feira (26), no bairro Vila Industrial, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 8h para atender a ocorrência de vias de fato.

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Segundo o relato da solicitante aos policiais, os irmãos iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas mútuas. Ao intervir para conter o desentendimento, a mãe escorregou, caiu no chão e se machucou. Ela informou à equipe que não chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas que buscaria atendimento médico em uma unidade hospitalar por meios próprios para realizar exames.

Antes da chegada da viatura, um dos envolvidos já havia deixado a residência para ir trabalhar. Durante o atendimento, a mulher mencionou possuir desentendimentos antigos com o outro filho, que permaneceu no local, relatando já ter sido alvo de xingamentos em datas anteriores.

Questionada repetidas vezes pelos militares, a mãe garantiu que não foi agredida nem ameaçada durante o episódio. O filho presente e o pai dos envolvidos também confirmaram aos policiais que o ferimento na perna decorreu exclusivamente da queda acidental. Diante dos fatos, a mulher manifestou não ter interesse em representar criminalmente pelas ofensas verbais passadas. A equipe policial orientou os presentes e encerrou a ocorrência com o registro do boletim.