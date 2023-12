Mulher sofre acidente logo após passar por cirurgia em Arapongas

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (2) em um trecho da BR-369, próximo à entrada da Colônia Esperança, em Arapongas (PR). Uma colisão traseira, envolvendo uma Fiat Strada e um Volkswagen Gol, mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme apurado pela reportagem, a batida aconteceu por volta das 12h. O veículo Gol, ocupado por um casal, trafegava sentido a Apucarana quando foi atingido na traseira pelo motorista da Fiat Strada. Chovia bastante no momento em que a colisão aconteceu.

O condutor do carro atingido alegou que retornava de Arapongas, pois sua esposa havia acabado de receber alta hospitalar após passar por uma cirurgia. Eles estavam voltando para casa.

O Samu esteve no local e encaminhou as vítimas a instituições de saúde do município para receber os devidos cuidados. Segundo a corporação, o condutor da picape se queixava de dores no tórax.

A colisão provocou danos significativos nos veículos.

