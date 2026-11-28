Uma cliente se recusou a pagar a conta após consumir bebidas alcoólicas e causou tumulto em um estabelecimento comercial na madrugada deste sábado (28), em Arapongas, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 4h50, na rua Gaturamo, e mobilizou uma equipe da Polícia Militar após o proprietário relatar o não pagamento e a confusão no espaço.

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De acordo com o relato do dono do comércio aos policiais, a mulher consumiu as bebidas e, no momento da cobrança, recusou-se a quitar o valor devido. Na sequência, ela iniciou uma discussão com os funcionários, gerou transtornos no ambiente, fez ofensas, usou palavras de baixo calão e acusou os trabalhadores de supostas agressões.

Ao ser questionada pela equipe policial, a suspeita declarou ter percebido naquele instante que não dispunha de saldo bancário suficiente para o pagamento. Ela afirmou ainda que solicitou a chave PIX do estabelecimento para fazer a transferência depois e apresentou diferentes justificativas, sem que a conta fosse paga até a chegada da polícia.

A consulta aos sistemas de segurança pública apontou que a mulher já acumula vários registros anteriores por ocorrências como perturbação do sossego, ameaça, extorsão e estelionato. Diante dos fatos e da ausência de quitação pelo consumo, os policiais lavraram um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) e documentaram os relatos dos envolvidos para as medidas legais cabíveis.