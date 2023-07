Mulher se entrega após invasão à igreja e é levada pelo Samu

A mulher que invadiu as dependências da Paróquia Nossa Senhora de Fátima atrás do padre Geraldino Rodrigues de Proença, no Conjunto Corina Pugliese, se entregou no início da tarde desta quarta-feira (12) em Arapongas, no Norte do Paraná. A primeira informação é de que ela teria feito o padre refém. No entanto, o pároco não estava na igreja. Em uma missa recente, a mulher teria se declarado para o sacerdote, por quem se dizia apaixonada, segundo moradores do bairro.

continua após publicidade

A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, de Arapongas, e deve passar por uma avaliação médica. Informações apuradas pelo site TNOnline afirmam que ela não teria ficado ferida durante a situação.

A mulher ficou trancada no banheiro da igreja por mais de duas horas, ameaçando cometer suicídio, mas aceitou se entregar. Uma grande operação policial foi montada no local. A informação é de que ela estaria com uma Airsoft (arma de pressão) e não com uma arma de fogo. No entanto, a informação ainda não é oficial. A PM dará uma entrevista coletiva daqui a pouco para esclarecer a ocorrência.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

De acordo com informações apuradas no local, a suspeita estaria "vigiando" a igreja há cerca de uma semana. Moradores afirmam que a mulher não seria moradora da região e que câmeras de segurança das casas flagraram a movimentação dela nos últimos dias.

Ela entrou no local afirmando que gostaria de se confessar. Logo na sequência, ela teria apontado a arma de fogo para sua própria cabeça. Com a movimentação policial, a mulher se trancou no banheiro.

continua após publicidade

Testemunhas dizem que a suspeita estaria em um possível surto psicótico. Ainda segundo relato de moradores, ela teria uma "fixação" no padre, de quem receberia aconselhamento e teria se apaixonado. No entanto, essas versões não foram confirmadas pelas autoridades e pelo padre até agora.

Equipes da Polícia Militar, Rotam, Guarda Municipal e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas no local da ocorrência, na Rua Picapauzinho Dourado.

continua após publicidade

Acompanhe a transmissão ao vivo feita pelo tnonline:

As autoridades apuram informações sobre o caso. Ocorrência em andamento.

Mais informações em breve.

Siga o TNOnline no Google News