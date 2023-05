Mulher que responde por homicídio é presa com drogas em Arapongas

Da Redação

Foram apreendidos drogas e dinheiro

Duas mulheres foram presas na noite desta terça-feira, 24, por uma equipe da Guarda Municipal (GM) de Arapongas pelo crime de tráfico de drogas. Uma delas, já responde pelo crime de homicídio e utilizava tornozeleira eletrônica no momento do flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe ROMU da GM realizava patrulhamento pela Vila Triângulo, quando avistou mulheres em um local já conhecido no meio policial por ser ponto de tráfico de drogas. Foi dada voz de abordagem para elas, mas uma das suspeitas, de 28 anos, desobedeceu e correu para o quintal de casa, onde logo foi abordada. Debaixo da cadeira que ela estava, foi encontrado um cigarro de maconha.

Com apoio da GM Feminina, foi feita busca pessoal nas abordadas e, com a mesma suspeita, havia outras duas porções de maconha e um kit de crack. Uma outra suspeita abordada, de 36 anos, estaria no local por ser usuária de drogas, enquanto a outra, de 28 anos, admitiu a traficância no local, assim como estava fazendo o uso do cigarro de maconha.

Diante a situação, foi solicitado para que a suspeita entrasse em contato com alguém de sua família para que ficasse com seus 03 filhos, e após a chegada de uma irmã dela, recebeu voz de prisão, e foi encaminhada até a delegacia de Arapongas juntamente com a usuária.

Ainda segundo o relato da GM, a presa já faz uso de tornozeleira eletrônica pelo crime de homicídio e ela estaria realizando a traficância para 03 irmãos.

