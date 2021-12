Mulher que morreu em acidente na PR-444 é identificada

Da Redação

A mulher que perdeu a vida em um acidente na tarde desta quarta-feira (22) na PR-444 em Arapongas foi identificada como Roberta Klesic, de 41 anos.

continua após publicidade .

Roberta dirigia no sentido de Mandaguari a Arapongas pela rodovia, quando teria perdido o controle, se chocado contra uma placa, rodado na pista, e em seguida, colidido com um caminhão, com placas de Toledo. O caminhoneiro, de 26 anos, não sofreu ferimentos. As causas do acidente serão apuradas.

Os Bombeiros foram chamados por volta das 15h para retirar a mulher que ficou presa às ferragens.

continua após publicidade .

A Polícia Civil, a criminalística e os agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram para o local.