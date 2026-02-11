Mulher que morreu em acidente na BR-369 será sepultada nesta quarta (11) em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Será sepultada nesta quarta-feira (11), Jessica Cristina da Cruz, de 33 anos, às 16h15, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Ela foi identificada como a vítima fatal do grave acidente registrado na noite de segunda-feira (09), na BR-369, entre Apucarana e Arapongas.

→ Leia mais: Mulher morre em grave acidente na BR-369 entre Apucarana e Arapongas

Jéssica estava em uma motocicleta Yamaha YBR que seguia no sentido Apucarana/Arapongas quando o veículo foi atingido na traseira por uma caminhonete Fiat Toro, que trafegava na mesma direção.

Uma das ocupantes da moto foi encaminhada em estado grave ao Honpar 1, em Arapongas. Jessica, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, antes da chegada do atendimento médico.

O motorista da caminhonete viajava acompanhado do filho, de três anos. Ambos não sofreram ferimentos.

