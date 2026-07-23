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Mulher pula muro e invade casa do ex-namorado em Arapongas

Inconformada com o fim do relacionamento, ela escalou o muro da residência durante a madrugada e precisou ser contida pelo morador

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 09:46:12 Editado em 23.07.2026, 09:46:06
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Mulher pula muro e invade casa do ex-namorado em Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa freepik

Uma discussão entre ex-namorados mobilizou equipes da Polícia Militar no início da madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Centauro, em Arapongas. Inconformada com o término recente do relacionamento, uma mulher invadiu a casa do ex-companheiro após pular o muro da propriedade.

📰 LEIA MAIS: Polícia Militar prende dois procurados pela Justiça em Arapongas

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De acordo com o relato registrado na ocorrência, o morador contou aos policiais que havia colocado um fim na relação há cerca de três semanas, mas a mulher não aceitava a decisão. Mesmo após ter o número bloqueado por conta do envio insistente de mensagens, ela foi até o endereço do rapaz por volta de meia-noite, sem ter sido convidada.

Como o portão da entrada estava fechado, ela escalou o muro e conseguiu entrar no quintal. Aproveitando que a porta principal da residência estava aberta, a mulher acessou o interior do imóvel. Para conter a invasão, o homem precisou segurá-la e conduzi-la até o lado de fora. Já na rua, durante o desentendimento, ela desferiu um tapa no rosto dele.

Após a chegada da PM, o morador informou que não tinha o interesse de processar a ex-namorada naquele momento e solicitou apenas a retirada dela do local. A mulher concordou em ir embora e ambos os envolvidos foram orientados pelos policiais sobre as medidas legais que podem ser tomadas futuramente.

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ARAPONGAS invasão de propriedade medidas legais POLICIA MILITAR relacionamento abusivo término de namoro
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