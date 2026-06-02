Mulher procurada por tráfico de drogas é presa em Arapongas

Uma mulher que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas foi detida pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (02). A prisão foi realizada por uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) na Rua Surucuá Amarelo, em Arapongas (PR).

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Os policiais chegaram até o local após receberem denúncias indicando que uma pessoa procurada pela Justiça estaria na região. Durante o patrulhamento, a equipe realizou a abordagem de um casal. Ao consultarem os dados de ambos no sistema de segurança, os agentes confirmaram a existência da ordem de prisão vigente contra a mulher.

Após ser informada sobre seus direitos, a detida foi conduzida imediatamente à Cadeia de Custódia de Arapongas, onde passará pelo sistema prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário.