Policiais encontraram maconha com uma adolescente que estava acompanhada da mãe; mulher foi encaminhada à Cadeia Pública

Uma mulher com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo foi presa pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (18), na região central de Arapongas (PR).

A equipe estava em atividade extrajornada, realizando a entrega de panfletos em frente à Igreja Matriz, quando foi abordada por um homem que relatou ter visto uma mulher acompanhada de um bebê supostamente entregando drogas.

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Os policiais realizaram a abordagem de dois adultos e uma adolescente. Durante a busca pessoal, foram encontrados aproximadamente 7 gramas de maconha com a menor de idade.

A adolescente e a mãe foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. Durante a consulta aos sistemas, já na unidade policial, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra a mulher, referente ao crime de roubo.

Ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Arapongas para o cumprimento da ordem judicial.