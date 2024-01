Mulher pede para usar banheiro e furta celular de vizinho em Arapongas

Uma ocorrência de furto foi registrada pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (5). O caso aconteceu em uma residência localizada no bairro Jardim São Bento, depois que uma mulher pediu para usar o banheiro na casa de um vizinho e furtou o celular do homem.

De acordo com relato do morador, a vizinha foi até a casa dele na noite da última quinta-feira (4). A mulher, que seria usuária de drogas segundo a vítima, pediu para usar o banheiro e entrou no imóvel após o homem dar autorização. Segundo o boletim de ocorrência, o homem contou que permaneceu na parte externa enquanto ela supostamente usava o banheiro.

No entanto, na manhã desta sexta-feira (5), o homem precisou acionar a PM de Arapongas, pois percebeu que sua boa ação não teve um bom resultado. A mulher aproveitou a oportunidade para furtar o aparelho celular do vizinho. O telefone é um Smartphone da Samsung de cor preta. A vítima foi orientada; e a equipe realizou buscas pelo bairro, mas não conseguiu localizar a suspeita.

