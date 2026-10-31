Mulher passa por cirurgia em Arapongas após engolir drogas para entrar em presídio

Ela passou mal e procurou atendimento médico; droga seria entregue ao companheiro dela que cumpre pena na PEL

Uma mulher precisou passar por uma cirurgia de emergência em um hospital de Arapongas, no norte do Paraná, para retirar oito pacotes de maconha do estômago. A paciente procurou atendimento médico relatando fortes dores abdominais e confessou a ingestão do material.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao ser questionada, ela explicou que engoliu a droga com o objetivo de transportá-la para dentro da Penitenciária Estadual de Londrina. O entorpecente seria entregue ao seu companheiro, que cumpre pena na unidade prisional.

Como a mulher não conseguiu expelir o conteúdo de forma natural, a equipe do Hospital Norte do Paraná (Honpar) precisou realizar uma intervenção cirúrgica. Após a retirada dos pacotes, a maconha foi apreendida pela PM e encaminhada à delegacia de Arapongas para que as providências legais fossem tomadas.

