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PARANÁ

Mulher passa por cirurgia em Arapongas após engolir drogas para entrar em presídio

Ela passou mal e procurou atendimento médico; droga seria entregue ao companheiro dela que cumpre pena na PEL

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher passa por cirurgia em Arapongas após engolir drogas para entrar em presídio
Autor Mulher passou por cirurgia para retirada das drogas do estômago - Foto: arquivo/honpar

Uma mulher precisou passar por uma cirurgia de emergência em um hospital de Arapongas, no norte do Paraná, para retirar oito pacotes de maconha do estômago. A paciente procurou atendimento médico relatando fortes dores abdominais e confessou a ingestão do material.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao ser questionada, ela explicou que engoliu a droga com o objetivo de transportá-la para dentro da Penitenciária Estadual de Londrina. O entorpecente seria entregue ao seu companheiro, que cumpre pena na unidade prisional.

Como a mulher não conseguiu expelir o conteúdo de forma natural, a equipe do Hospital Norte do Paraná (Honpar) precisou realizar uma intervenção cirúrgica. Após a retirada dos pacotes, a maconha foi apreendida pela PM e encaminhada à delegacia de Arapongas para que as providências legais fossem tomadas.

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ARAPONGAS CIRURGIA CONTRABANDO droga maconha POLICIA MILITAR
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